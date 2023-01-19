25 فبراير المقبل... البطل "طيبة" يسعى لتحقيق المفاجأة في "كأس السعودية" الأغلى بالعالم

إلى هذا فإن إسطبلات زيدان للسباقات لديها مشارك محتمل في الديربي السعوديّ (1.5 مليون دولار) من خلال الجواد "حجاز"، والذي يقول عنه زيدان"إنه جواد رائع، فقط كان يحتاج إلى بعض الوقت لاستكمال نموّه البدنيّ، وخسر من خيل سريعة للغاية العام الماضي، كما حصل على 108 في (تقييم باير الزمنيّ) خلال موسمه في عمر السنتين، وهو تصنيف يكاد يكون منقطع النظير، إلا أن الحظّ عانده بعض الشيء، وبالرغم من ذلك نجح في تسجيل أرقامًا رائعة للغاية".