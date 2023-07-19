تجديد تكليف "العولة" و"الركبان" وكيلين لمدير تعليم المجمعة

من جانب آخر، رفع كلٌ من "العولة" و "الركبان" شكرهما وتقديرهما لمدير عام تعليم الرياض على هذه الثقة، كما قدما الشكر لمدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم على ما قدمه من دعم لهما ليواصلا العطاء في خدمة الدين والوطن وولاة الأمر- حفظهما الله- سائلين الله التوفيق والإعانة والسداد.