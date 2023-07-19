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تجديد تكليف "العولة" و"الركبان" وكيلين لمدير تعليم المجمعة
صدر قرار مدير عام تعليم منطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي بتمديد تكليف فهد بن حسن العولة، مساعدًا لمدير تعليم المجمعة للشؤون المدرسية.
كما صدر قراره بتمديد تكليف نورة بنت حمد الركبان مساعدًا لمدير تعليم المجمعة للشؤون التعليمية للبنات.
من جانب آخر، رفع كلٌ من "العولة" و "الركبان" شكرهما وتقديرهما لمدير عام تعليم الرياض على هذه الثقة، كما قدما الشكر لمدير تعليم المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم على ما قدمه من دعم لهما ليواصلا العطاء في خدمة الدين والوطن وولاة الأمر- حفظهما الله- سائلين الله التوفيق والإعانة والسداد.