التربوي "محمد صالح الطف" في ذمة الله

وسيكون العزاء ابتداء من يوم الثلاثاء إلى الخميس بين صلاتي المغرب والعشاء في منزله -رحمه الله- بمكة المكرمة بالعزيزية، وسيكون العزاء يوماً واحداً بالرياض يوم الأحد 21 ربيع الثاني من بعد صلاة المغرب بمنزل ابنه الدكتور أسامة بحي عرقة. "إنا لله وإنا إليه راجعون".