"المالكي" مديرًا للشؤون المدرسية بـ"تعليم أضم"

ويعد "المالكي" من الكفاءات والقيادات التربوية والتعليمية المتميزة، ويملك خبرة قيادية واسعة، تمتد لعشرين عامًا، قضاها في خدمة التعليم، منها أكثر من "١٢" عامًا خلال فترة عمله مديرًا لإدارة الإعلام والاتصال ومتحدثًا رسميًّا لإدارة التعليم بمحافظة الليث.