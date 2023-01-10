"المالكي" مديرًا للشؤون المدرسية بـ"تعليم أضم"

صدر قرار مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بتكليف محمد بن ختيم بن عوضة المالكي مديرًا للشؤون المدرسية بمكتب التعليم بمحافظة أضم.
وعبّر "المالكي" عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لمدير التعليم ومساعديه على هذه الثقة، ولمنسوبي ومنسوبات إدارة التعليم والمكاتب والمدارس كافة، و وسائل الإعلام المختلفة كافة، على كل ما وجده من دعم ومؤازرة خلال فترة عمله السابقة.
ويعد "المالكي" من الكفاءات والقيادات التربوية والتعليمية المتميزة، ويملك خبرة قيادية واسعة، تمتد لعشرين عامًا، قضاها في خدمة التعليم، منها أكثر من "١٢" عامًا خلال فترة عمله مديرًا لإدارة الإعلام والاتصال ومتحدثًا رسميًّا لإدارة التعليم بمحافظة الليث.