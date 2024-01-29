رئيس مركز "عمود" بـ"الريث" للمرتبة التاسعة

صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما رفعه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، بترقية رئيس مركز عمود بمحافظة الريث عبدالرحمن بن حسين عطفة، للمرتبة التاسعة.
ويعد "عطفة"، من الكفاءات المتميزة، وشغل مناصب عدة بالمحافظة، وتميز في مجال عمله وخبراته الميدانية، خلال تنقله بين عمل وآخر.
وعبر "عطفة" عن خالص شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على هذه الثقة، سائلاً الله عز وجل، أن تكون دافعًا له لبذل المزيد من العطاء في خدمة الدين ثم المليك والوطن.
كما وجه خالص شكره وتقديره لزملائه في إمارة منطقة جازان، على التعاون والحرص في تأدية العمل، حسب توجيهات القيادة الرشيدة.