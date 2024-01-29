رئيس مركز "عمود" بـ"الريث" للمرتبة التاسعة

صدرت موافقة وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما رفعه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، بترقية رئيس مركز عمود بمحافظة الريث عبدالرحمن بن حسين عطفة، للمرتبة التاسعة.