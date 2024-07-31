عائلة السلطان تقدم واجب العزاء في الفقيد الشيخ علي الحميدي رحمه الله

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))
ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدم عائلة السلطان :"ناصر بن مهدي السلطان وولده خالد بن ناصر السلطان" بأحر التعازي في وفاة الفقيد الشيخ علي بن محمد الحميدي تغمده الله بواسع رحمته, وأسكنه فسيح جناته وجعل الفردوس الأعلى من الجنة مثواه.
العزاء الخالص لإخوانه: الشيخ سعد، والشيخ سعيد، والشيخ ناصر والشيخ حسين. والعزاء الخالص موصول لأولاده: محمد وسعيد وناصر، ولأخواته وبناته ولكل أقاربهم وأرحامهم وأنسبائهم ولكل عائلة (الحميدي) وكل محبي الفقيد.
سائلين الله العظيم أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و"إنا لله وإنا إليه راجعون"، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.