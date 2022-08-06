أبناء الشيخ عبدالله المحمد العبدالقادر يشكرون من قَدّم لهم التعزية في وفاته

وأضاف: نقدر عاليًا تلك المشاعر الفياضة التي أحاطنا بها الجميع وعلى رأسهم الأمير الذي تَكَبّد عناء السفر وحضر لموقع العزاء في الزلفي، وكان لمواساته الأثر البالغ في نفسي ونفوس إخوتي وأخواتي وأفراد الأسرة كافة، والشكر موصول للأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الذي أبرق معزيًّا، والشكر موصول للأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس مجلس إدارة مركز الملك سلمان الاجتماعي والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز مستشار الديوان الملكي وللأمير عياف آل مقرن، والأمير فيصل بن تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي نائب أمير منطقة القصيم، وللأمير سعود بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وللأمير سلطان بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز وسمو الأمير تركي بن فيصل بن ثنيان آل سعود، والأمير بدر بن خالد بن مشاري آل سعود، والأمير عبدالله بن سعود بن ثنيان آل سعود، والدكتور جبارة الصريصري، والشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين، والمهندس خالد السالم رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والشيخ عبدالله النعيم، وهشام الفالح وكيل وزارة الداخلية، وعبداللطيف العثمان، والدكتور عبدالرحمن الداود مدير جامعة القصيم، وعبدالرحمن الوزان وكيل إمارة منطقة القصيم.