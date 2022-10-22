"الشمري" ينال "الدكتوراه" من جامعة كوينزلاند

حصل المبتعث فيصل حاكم الشمري، عضو هيئة التدريس في جامعة المجمعة، على درجة الدكتوراه في تخصص تكنولوجيا التعليم الإلكتروني من جامعة كوينزلاند، مع شهادة التميز العلمي من الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا.