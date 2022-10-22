"الشمري" ينال "الدكتوراه" من جامعة كوينزلاند

حصل المبتعث فيصل حاكم الشمري، عضو هيئة التدريس في جامعة المجمعة، على درجة الدكتوراه في تخصص تكنولوجيا التعليم الإلكتروني من جامعة كوينزلاند، مع شهادة التميز العلمي من الملحقية الثقافية السعودية في أستراليا.
وكان عنوان الرسالة "اعتماد تكنولوجيا الحوسبة السحابية في التعليم العالي السعودي"، وتم تكريم "الشمري" عدة مرات من قبل السفارة السعودية في أستراليا ونيوزلاندا .
كما ساهم "الشمري" في عدد من الأبحاث والمسابقات الأسترالية، وفاز أيضاً بجائزة الشيخ زايد للترجمة في الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم في العالم العربي.
"سبق" تبارك للدكتور الشمري حصوله على درجة الدكتوراه، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.