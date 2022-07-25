شيخ المركز الشامي بمحافظة صبيا في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، فجر اليوم الاثنين، الشيخ محمد أحمد محمد قاسم شار، شيخ المركز الشامي بمحافظة صبيا.. وستتم الصلاة على الفقيد بعد صلاة العصر اليوم في جامع الشار، والدفن في مقابر الخالدية، وسيتم استقبال العزاء بدار الأسرة في الحي الشمالي بصبيا بجوار جامع الدرسي القديم.