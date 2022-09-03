"الحارثي" ينال الماجستير في الإدارة الهندسية من الولايات المتحدة

حصل المهندس خالد بن حامد الحارثي، على درجة الماجستير في الإدارة الهندسية، بمرتبة الشرف الأولى من جامعة روبرت موريس بولاية بنسلفينيا الأمريكية.
وعبّر "الحارثي" عن فخره واعتزازه بما وصل إليه من إنجاز؛ داعيًا الله أن يجعلها عونًا له على بذل المزيد من الجهد في خدمة دينه ثم وطنه ومجتمعه.
وقال: كنا سفراء للوطن الغالي الذي سخّر جميع السبل لرفعة شأن المواطن السعودي بين أرجاء العالم أجمع وتطوير المعرفة العلمية في العلوم المختلفة التي تتواكب مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
كما تَلَقى "الحارثي" التهاني والتبريكات من الأهل والأصدقاء بهذه المناسبة.