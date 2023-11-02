"سالم الخامري" إلى المرتبة 14 بوزارة الشؤون الإسلامية

صدر قرار مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بترقية الدكتور سالم بن حاج بن محمد الخامري، على وظيفة "وكيل وزارة"، بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.