"سالم الخامري" إلى المرتبة 14 بوزارة الشؤون الإسلامية

صدر قرار مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بترقية الدكتور سالم بن حاج بن محمد الخامري، على وظيفة "وكيل وزارة"، بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- التي عُقدت في الرياض.
وقدّم "الخامري" شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ولوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وأبدى اعتزازه بهذه الثقة، مؤكدًا أنها تُعدّ بعون الله تعالى وتوفيقه حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء؛ لخدمة الدين ثم المليك والوطن.