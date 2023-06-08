"الغامدي" تحصد ماجستير القيادة التربوية بامتياز مع مرتبة الشرف

حصلت مديرة مدرسة روضة وابتدائية ومتوسطة العصداء بمحافظة المخواة، ابتسام محمد موسى الغامدي، على درجة ماجستير التربية في القيادة التربوية بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من جامعة الباحة، في أطروحتها التي حصلت فيها على نسبة 99٪ "القيادة الخادمة لدى مديرات المدارس بمحافظة المخواة وعلاقتها بمستوى العدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمات" في قسم الإدارة والتخطيط التربوي.