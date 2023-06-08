"الغامدي" تحصد ماجستير القيادة التربوية بامتياز مع مرتبة الشرف

حصلت مديرة مدرسة روضة وابتدائية ومتوسطة العصداء بمحافظة المخواة، ابتسام محمد موسى الغامدي، على درجة ماجستير التربية في القيادة التربوية بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من جامعة الباحة، في أطروحتها التي حصلت فيها على نسبة 99٪ "القيادة الخادمة لدى مديرات المدارس بمحافظة المخواة وعلاقتها بمستوى العدالة التنظيمية من وجهة نظر المعلمات" في قسم الإدارة والتخطيط التربوي.
وتَشكلت لجنة المناقشة لرسالة الماجستير من الأستاذ الدكتور عبدالواحد بن سعود الزهراني مشرفًا ومقررًا، والأستاذ الدكتور رحمة محمد الغامدي مناقشًا داخليًّا، والأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن مساعد الزهراني مناقشًا خارجيًّا.
وأعربت "الغامدي" عن سعادتها بعد إتمام رسالتها، والتي تتوافق مع توجهات وممكنات وزارة التعليم، وفق رؤية المملكة 2030، مقدمةً الشكر لكل مَن دعمها في دراستها ورسالتها، وفي مقدمتهم مشرفها، ولجنة المناقشة لرسالتها.
تبارك "سبق" لها الدرجة العلمية، وتتمنى لها المزيد من النجاحات في حياتها العلمية والعملية.