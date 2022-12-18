تمديد تكليف عبدالرحمن الغامدي مديرًا للمراجعة الداخلي بـ"صحة الطائف"

أصدر المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بوزارة الصحة قرارًا بتمديد تكليف الاختصاصي عبدالرحمن بن علي الغامدي مديرًا لوحدة المراجعة الداخلية بمديرية الشؤون الصحية بصحة الطائف.
ويعد "الغامدي" أحد الكفاءات الوطنية الشابة والمخلصة، حيث تدرج في عدة مناصب قيادية شهدت عديد الإنجازات في جودة ونظم الخدمات الصحية المقدمة بصحة الطائف.
من جانب آخر، ثمّن "الغامدي" ثقة المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بديوان الوزارة، وعبَّر عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التمديد، والذي سيكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد.