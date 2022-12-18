تمديد تكليف عبدالرحمن الغامدي مديرًا للمراجعة الداخلي بـ"صحة الطائف"

من جانب آخر، ثمّن "الغامدي" ثقة المشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بديوان الوزارة، وعبَّر عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الغالية بهذا التمديد، والذي سيكون دافعًا لبذل المزيد من الجهد.