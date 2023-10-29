"العامري" مساعداً للشؤون التعليمية "بنين" بالقنفذة

من جانبه عبر الدكتور "العامري" عن شكره وتقديره لمدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة، على منحه هذه الثقة، وكذلك لمدير تعليم القنفذة، سائلاً الله تعالى، العون والسداد والتوفيق.