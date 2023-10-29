"العامري" مساعداً للشؤون التعليمية "بنين" بالقنفذة
أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة عبدالله بن سعد الغنام، اليوم الأحد، قراراً بتكليف الدكتور بيطلي بن حسين العامري، مساعداً للشؤون التعليمية "بنين" بإدارة تعليم القنفذة.
ويباشر الدكتور "العامري"، بموجب القرار، الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة له وفق الأنظمة والتعليمات.
ويعد أحد الكفاءات التعليمية والتربوية والاجتماعية الشابة، وحاصل على شهادة الدكتوراه في فلسفة المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، ومدرب محترف في القيادة وتطوير الذات والتطوير التربوي.
وعمل مشرفاً تربوياً في النشاط الطلابي بالتدريب الطلابي، والنشاط الثقافي، وقبلها مشرفاً للتدريب التربوي والابتعاث، ورئيساً لقسم الموهوبين بتعليم القنفذة، ويعد أحد المختصين والمهتمين بالبحث العلمي.
وشارك الدكتور "العامري" في كثير من فرق عمل ولجان التخطيط والتطوير بإدارة تعليم القنفذة.
وسعى من خلال تكليفه سابقاً لرئاسة قسم الموهوبين إلى تحقيق طلاب القنفذة الموهوبين أعلى النتائج المأمولة على مستوى الوطن والعالم في البحث والابتكار العلمي.
من جانبه عبر الدكتور "العامري" عن شكره وتقديره لمدير عام تعليم منطقة مكة المكرمة، على منحه هذه الثقة، وكذلك لمدير تعليم القنفذة، سائلاً الله تعالى، العون والسداد والتوفيق.
"سبق" تقدم التهنئة للدكتور "العامري"، وتتمنى له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.