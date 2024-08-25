"العريكان" يتلقى العزاء في وفاة أخيه "محمد"

يتلقى إمام وخطيب جامع الضحيان بحي العارض الشيخ عبدالعزيز بن فهد العريكان، العزاء في وفاة أخيه "محمد" الذي تُوفي السبت الماضي.
وتمت الصلاة على الفقيد، عصر اليوم الأحد، في جامع عبدالله المهيني، ووري جثمانه الثرى بمقبرة الشمال.
كما يُتقبل العزاء بمنزل أسرة الفقيد في حي القيروان من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء.
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء لوالده الشيخ فهد بن ناصر العريكان، ولأبنائه: ناصر، وعبدالعزيز، وعبدالله، وعريكان، سائلين المولى، عز وجل، للفقيد المغفرة، والرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.