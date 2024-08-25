"العريكان" يتلقى العزاء في وفاة أخيه "محمد"

"سبق" التي آلمها النبأ تتقدم بخالص العزاء لوالده الشيخ فهد بن ناصر العريكان، ولأبنائه: ناصر، وعبدالعزيز، وعبدالله، وعريكان، سائلين المولى، عز وجل، للفقيد المغفرة، والرحمة، ولذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.