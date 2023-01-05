"ابن هيف" رئيس بلدية الطائف الجديد إلى المرتبة العاشرة

أصدر أمين محافظة الطائف المهندس يوسف الصايغ، اليوم الخميس، قرارًا بترقية إبراهيم بن هيف الحارثي رئيس بلدية الطائف الجديد، إلى المرتبة العاشرة.
وقال "ابن هيف": إن هذه الترقية ستكون حافزًا له، بإذن الله، لبذل المزيد من العمل والجهد؛ لخدمة الملك والوطن، مثمنًا لأمين محافظة الطائف المهندس يوسف الصايغ، دعمه ومساندته وتوجيهاته السديدة لجميع منسوبي الأمانة.
ودعا المولى عز وجل أن يعينه على أداء عمله بأكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظنّ الجميع، وتكون هذه الترقية حافزًا للمزيد من الجهد والعطاء، وأن يحفظ الله لهذا الوطن قيادته الرشيدة، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.