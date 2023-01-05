"ابن هيف" رئيس بلدية الطائف الجديد إلى المرتبة العاشرة

ودعا المولى عز وجل أن يعينه على أداء عمله بأكمل وجه، وأن يكون عند حسن ظنّ الجميع، وتكون هذه الترقية حافزًا للمزيد من الجهد والعطاء، وأن يحفظ الله لهذا الوطن قيادته الرشيدة، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.