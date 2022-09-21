"السبيعي" يتقلّد رتبته الجديدة "لواء ركن" بالمنطقة الشمالية الغربية

قلد قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، ومساعد قائد المنطقة اللواء الركن خالد محمد الخشرمي؛ قائد مركز التدريب التكتيكي بالشمالية الغربية سلطان بن خالد السبيعي، رتبته الجديدة "لواء ركن".