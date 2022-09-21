"السبيعي" يتقلّد رتبته الجديدة "لواء ركن" بالمنطقة الشمالية الغربية

قلد قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء الركن حسين بن سعيد القحطاني، ومساعد قائد المنطقة اللواء الركن خالد محمد الخشرمي؛ قائد مركز التدريب التكتيكي بالشمالية الغربية سلطان بن خالد السبيعي، رتبته الجديدة "لواء ركن".
جاء ذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على ترقية "السبيعي" لرتبته الجديدة.
وهنّأ قائد المنطقة الشمالية الغربية ومساعده، اللواء الركن "السبيعي" بهذه المناسبة.
وأكّدا أن هذه الترقية تعتبر حافزًا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن.
من جهته عبّر اللواء الركن "السبيعي" عن عظيم شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية التي مُنحت له.