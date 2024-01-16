"العيار" رئيسًا للجنة الإعلامية لـ"هاكاثون" المسؤولية المجتمعية

اختِيرَ أستاذُ الإعلام بجامعة الملك سعود الدكتور تركي بن فهد العيار، رئيسًا للجنة الإعلامية للنسخة الثانية من "هاكاثون" المسؤولية المجتمعية، والذي يعقد في جامعة الفيصل بالرياض خلال الفترة من 9 - 13 رجب، الموافق 21 - 25 يناير.
ويعدُّ الدكتورُ "العيار" شخصيةً إعلامية مرموقة، ويمتلك خبرات كبيرة في مجال إدارة وتغطية الفعاليات والمهرجانات والمناسبات الوطنية.
كما سبق له إدارة العديد من اللجان الإعلامية داخل الجامعة وخارجها، وفي القطاعات الحكومية والخاصة، ويحظى بسمعة طيبة على الصعيد المحلي والإقليمي إعلاميًّا واجتماعيًّا وأكاديميًّا.