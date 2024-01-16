"العيار" رئيسًا للجنة الإعلامية لـ"هاكاثون" المسؤولية المجتمعية

كما سبق له إدارة العديد من اللجان الإعلامية داخل الجامعة وخارجها، وفي القطاعات الحكومية والخاصة، ويحظى بسمعة طيبة على الصعيد المحلي والإقليمي إعلاميًّا واجتماعيًّا وأكاديميًّا.