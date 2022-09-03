مكتب وزارة الرياضة بشقراء يُكَرّم الزميل "الجوفان"

واشتملت الأركان على أجنحة لعدد من الجهات الحكومية والخدمية أبرزها: إدارة التعليم بمحافظة شقراء، وجامعة شقراء، وإدارة مكافحة المخدرات، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، واتحادات الدراجات، وكرة الطاولة، والتنسيق، ونادي الوشم بشقراء الذي يستضيف الفعاليات ويشارك بأنشطة عدة.