مكتب وزارة الرياضة بشقراء يُكَرّم الزميل "الجوفان"

قدّم مكتب وزارة الرياضة بمحافظة شقراء، اليوم السبت، شهادة شكر إلى الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان.
جاء ذلك نظير جهوده في إنجاح برنامج شقراء الشبابي الذي تنظمه الوزارة بنادي الوشم في شقراء.
يُذكر أن مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة نظّم برنامجًا شبابيًّا تَخَلله عروض رياضية في لعبة الجمباز وركوب الدراجات، إضافة إلى فعاليات المسرح التي تَضَمّنت ألعابًا متنوعة ومسابقات حركية ورياضية للشباب والشابات، تخللها تقديم جوائز وهدايا للمشاركين.
واشتملت الأركان على أجنحة لعدد من الجهات الحكومية والخدمية أبرزها: إدارة التعليم بمحافظة شقراء، وجامعة شقراء، وإدارة مكافحة المخدرات، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، واتحادات الدراجات، وكرة الطاولة، والتنسيق، ونادي الوشم بشقراء الذي يستضيف الفعاليات ويشارك بأنشطة عدة.