"المالكي" يحصل على الماجستير بامتياز في القيادة التربوية

وهدفت الدراسة أيضاً إلى التعرف على أبرز المعوقات التي تواجه أداء مديري المدارس نحو تحسين نواتج التعلم لدى الطلبة ووضع الحلول والتوصيات المناسبة لعلاجها ، في ضوء الاهتمام العالمي بنواتج التعلم، وفي ظل ما توليه وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية من اهتمام كبير بتحسين نواتج التعلم، سعياً منها لتمكين الطلاب والطالبات في المملكة من المنافسة العالمية، وتحسين مستوياتهم وتحصيلهم الدراسي، ورفع أدائهم في مؤشرات الاختبارات الدولية والوطنية، بما يدعم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد مرتكزات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 .