باسم أنديجاني يحصل على الدكتوراه

منحت جامعة نوتنجهام في بريطانيا، درجة الدكتوراه لـباسم عبدالعزيز عبدالغفور الأنديجاني المبتعث من جامعة الملك عبدالعزيز بجدة مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص الاقتصاد السلوكي، وأجاز الرسالة كل من البروفيسور سايمون (عالم الاقتصاد السلوكي واتخاذ القرار) من جامعة نوتنجهام ببريطانيا، والبروفيسور روبرتو (عالم الاقتصاد السلوكي) بجامعة برقندي في فرنسا.
وأهدى الدكتور باسم الأنديجاني هذا الإنجاز العلمي لوالده ووالدته اللذين كان لهما الدور الكبير بوقوفهما إلى جانبه طوال فترة الدراسة، وعبّر الدكتور باسم الأنديجاني عن اعتزازه وتقديره بما تقدمه الدولة من رعاية للشباب والشابات وابتعاثهم من أجل التخصص في مجالات نادرة تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠، وقدم الأنديجاني شكره للقيادة الحكيمة.