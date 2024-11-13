باسم أنديجاني يحصل على الدكتوراه

وأهدى الدكتور باسم الأنديجاني هذا الإنجاز العلمي لوالده ووالدته اللذين كان لهما الدور الكبير بوقوفهما إلى جانبه طوال فترة الدراسة، وعبّر الدكتور باسم الأنديجاني عن اعتزازه وتقديره بما تقدمه الدولة من رعاية للشباب والشابات وابتعاثهم من أجل التخصص في مجالات نادرة تتوافق مع رؤية ٢٠٣٠، وقدم الأنديجاني شكره للقيادة الحكيمة.