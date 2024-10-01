"عسيري" يحتفل بعقد قران ابنته في جدة

احتفل الزميل الإعلامي عماد محمد عسيري بعقد قران ابنته "نجاة" على المهندس إلياس بن أحمد الحربي، وذلك مساء الجمعة الماضية في منزل الأسرة بحي طيبة بجدة.
حضر الحفل لفيف من الأهل والأصدقاء والزملاء المقربين، الذين قدموا التهاني والتبريكات للعروسين، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة ومليئة بالنجاح والتوفيق.
وأعرب الزميل عماد عسيري عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة، مؤكدًا أن فرحته اكتملت بحضور الأحبة ومشاركة الجميع له في هذه الليلة المميزة. كما وجه شكره لكل من شاركه هذه المناسبة، سائلًا الله التوفيق للعروسين في حياتهما المقبلة.