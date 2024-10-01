"عسيري" يحتفل بعقد قران ابنته في جدة

وأعرب الزميل عماد عسيري عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة، مؤكدًا أن فرحته اكتملت بحضور الأحبة ومشاركة الجميع له في هذه الليلة المميزة. كما وجه شكره لكل من شاركه هذه المناسبة، سائلًا الله التوفيق للعروسين في حياتهما المقبلة.