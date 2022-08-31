تجديد تكليف "آل ناجم" مديرًا لعلاقات وإعلام جامعة الباحة

صدر قرار رئيس جامعة الباحة، بتجديد الثقة وتكليف محمد صالح آل ناجم مديرًا لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة.
ويُعد "آل ناجم" أحد ابرز الإعلاميين في المنطقة؛ حيث خاض عدة تجارب إعلامية كبيرة؛ حيث عَمِلَ محررًا صحفيًّا بصحيفة "المدينة"، فصحيفة "الوطن" السعودية، ثم صحيفة "مكة" الورقية، ومجلة "فنون"، ومدير التحرير لمجلة "الباحة"، ومراسلًا لقناة "24 مباشر" الفضائية بمدينة الباحة.
كما أنه يستند على خبرات ودورات عديدة في مجال العلاقات العامة والإعلام داخل وخارج المملكة، كما تَقَلّد عدة مناصب؛ منها رئاسة لجانٍ وعضوياتٌ إعلامية ورياضية عدة.