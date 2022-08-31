تجديد تكليف "آل ناجم" مديرًا لعلاقات وإعلام جامعة الباحة

ويُعد "آل ناجم" أحد ابرز الإعلاميين في المنطقة؛ حيث خاض عدة تجارب إعلامية كبيرة؛ حيث عَمِلَ محررًا صحفيًّا بصحيفة "المدينة"، فصحيفة "الوطن" السعودية، ثم صحيفة "مكة" الورقية، ومجلة "فنون"، ومدير التحرير لمجلة "الباحة"، ومراسلًا لقناة "24 مباشر" الفضائية بمدينة الباحة.