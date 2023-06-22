تمديد تكليف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير لمدة عام

كما تقدم بالشكر والتقدير إلى وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، على هذه الثقة وما تحظى به احتياجات المنطقة من دعمٍ متواصل منه ومتابعة دؤوبة، لتحقيق مستهدفات الخطة التنفيذية على مستوى المنطقة، والإسهام الفاعل في تقدم الخطوات التحولية وتحقيق المستهدفات المأمولة.