ترقية مساعد رئيس بلدية صامطة إلى "العاشرة"

أصدر رئيس بلدية محافظة صامطة التابعة لأمانة منطقة جازان المهندس عبدالله بن حمد عواف، اليوم الأربعاء، قرارًا بترقية مساعد رئيس البلدية مدير إدارة الخدمات عبده بن محمد الجبيلي، إلى المرتبة العاشرة.