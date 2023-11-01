ترقية مساعد رئيس بلدية صامطة إلى "العاشرة"

أصدر رئيس بلدية محافظة صامطة التابعة لأمانة منطقة جازان المهندس عبدالله بن حمد عواف، اليوم الأربعاء، قرارًا بترقية مساعد رئيس البلدية مدير إدارة الخدمات عبده بن محمد الجبيلي، إلى المرتبة العاشرة.
وقدّم "الجبيلي" شكره وتقديره لرئيس بلدية محافظة صامطة، على هذه الثقة، وما يبذله من جهود لدعم كل منسوبي البلدية وتحفيزهم.
وتعهّد بأن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، سائلاً المولى عز وجل، أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.
كما قدم "الجبيلي" الشكر والعرفان لجميع المهنئين، متمنيًا لهم التوفيق.