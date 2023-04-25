مجتمع
"الكرشمي" مستشاراً إعلامياً في المركز البيئي التطبيقي الأردني
عيّنت رئيسة جمعية بادري للتنمية والتأهيل الخيرية، ورئيسة المركز البيئي التطبيقي الأردني، المستشارة عبير الصلاحات، الإعلامي السعودي نايف الكرشمي مستشارًا إعلاميًا بيئيًا وعضوًا في الهيئة الاستشارية الدولية لدى المركز الذي يُعدُّ أحد مشاريع "بادري" التي تُعنى بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وتنمية ونشر الوعي البيئي.
وقال المستشار الكرشمي: "تم -بحمد الله- تكريمي وتعييني مستشارًا إعلاميًا بيئيًا للمركز البيئي التطبيقي الأردني من قبل المستشارة عبير الصلاحات رئيسة المركز وجمعية بادري للتنمية والتأهيل، شاكرًا لهم حسن ثقتهم واختيارهم".
من جانبها، أكدت المستشارة عبير صلاحات أن الجمعية ممثلة في مركزها، تتشرف وتفخر بالخبرات الريادية السعودية التي أثبتت نجاحها الدولي، ومن هؤلاء المميزين المستشار نايف الكرشمي.