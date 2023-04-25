"الكرشمي" مستشاراً إعلامياً في المركز البيئي التطبيقي الأردني

عيّنت رئيسة جمعية بادري للتنمية والتأهيل الخيرية، ورئيسة المركز البيئي التطبيقي الأردني، المستشارة عبير الصلاحات، الإعلامي السعودي نايف الكرشمي مستشارًا إعلاميًا بيئيًا وعضوًا في الهيئة الاستشارية الدولية لدى المركز الذي يُعدُّ أحد مشاريع "بادري" التي تُعنى بالتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر وتنمية ونشر الوعي البيئي.