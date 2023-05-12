"العامري" مديرًا لفرع شؤون الإسكان بالباحة

صدر قرار المشرف العام على أعمال الوكالة المساعدة لرأس المال البشري في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتعيين المهندس حامد سعيد العامري مديرًا لفرع شؤون الإسكان بمنطقة الباحة.
و"العامري" حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، وماجستير إدارة أعمال تنفيذي من جامعة الباحة، وله خبرات في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء وإدارة الجودة؛ حيث عمل في وزارة الإسكان بالباحة لمدة أربع سنوات، ورئيس قسم التطوير السياحي في هيئة السياحة لمدة عامين ونصف العام، ومساعد مدير فرع شؤون الإسكان لمدة ثلاث سنوات، كما حصل على عدة شهادات مهنية احترافية؛ ومنها:
١- محترف إدارة المشاريع "PMP" من المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع.
٢- مدقق جودة معتمد من الهيئة البريطانية لاعتماد المدققين "IRCA".
٣- محترف إدارة مخاطر "RMP" من المعهد الأمريكي لإدارة المشاريع.
٤- برنامج القيادة الدوليين "IVLP" في الولايات المتحدة الأمريكية.