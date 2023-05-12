"العامري" مديرًا لفرع شؤون الإسكان بالباحة

و"العامري" حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية، وماجستير إدارة أعمال تنفيذي من جامعة الباحة، وله خبرات في إدارة المشاريع والتخطيط الاستراتيجي ومؤشرات قياس الأداء وإدارة الجودة؛ حيث عمل في وزارة الإسكان بالباحة لمدة أربع سنوات، ورئيس قسم التطوير السياحي في هيئة السياحة لمدة عامين ونصف العام، ومساعد مدير فرع شؤون الإسكان لمدة ثلاث سنوات، كما حصل على عدة شهادات مهنية احترافية؛ ومنها: