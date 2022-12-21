"الجوفان" مستشارًا بالإدارة القانونية بجامعة شقراء

كما أشرَفَ على الكثير من الفعاليات والبرامج بالجامعة، وعَمِل مشرفًا على مكتب وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، كما عَمِل مستشارًا قانونيًّا بالجامعة لأكثر من أربع سنوات مثّل خلالها الجامعة لدى عددٍ من الدوائر الحكومية.