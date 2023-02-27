أمير تبوك يواسي أسرة "البراهيم" في وفاة فقيدهم

ومن جهته، أعرب ابن الفقيد "عبدالله بن عبدالعزيز البراهيم"، باسمه ونيابةً عن أسرته، عن بالغ الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.