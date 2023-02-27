أمير تبوك يواسي أسرة "البراهيم" في وفاة فقيدهم

واسى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، أسرة "البراهيم" في وفاة فقيدها عبدالعزيز بن سعد البراهيم رحمه الله.
وأعرب الأمير فهد بن سلطان عن خالص تعازيه ومواساته لكل أسرة "البراهيم"، سائلًا الله العلي القدير، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.
ومن جهته، أعرب ابن الفقيد "عبدالله بن عبدالعزيز البراهيم"، باسمه ونيابةً عن أسرته، عن بالغ الشكر والتقدير لأمير منطقة تبوك، على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة منه، والتي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلًا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.