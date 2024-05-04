عائلة "السلطان" تتقدَّم بخالص العزاء في فقيد الوطن والشعر الأمير بدر بن عبدالمحسن رحمه الله

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدَّم عائلة السلطان، ممثلة في الشيخ ناصر بن مهدي السلطان، وولده الأستاذ خالد بن ناصر بن مهدي السلطان، بأحرِّ التعازي وصادق المواساة إلى المقام السامي الكريم والأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي كافة ومحبي الشعر خاصة في فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن الذي وافاه الأجل اليوم السبت عن عمرٍ ناهز الـ 75 عاماً، تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه الفردوس الأعلى من جناته. ‏مؤكدين أننا إذ نشعر بحجم المصاب الكبير، حيث فقد العالم العربي صوتاً فريداً نابضاً بالحب، ومدرسة شعرية وثقافية كبيرة، فإننا نشاطر كل محبيه آلام الفقد، سائلين الله العلي العظيم أن يرحمه، ويغفر له، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. ‏ {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.