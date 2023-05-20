أبناء "غازي التوم" يحتفلون بزواج "عبدالعزيز" في الرياض

احتفل الشاب الدكتور عبدالعزيز بن غازي التوم، بزواجه من كريمة سجدي بن فيحان التوم، مساء الخميس الماضي، بقاعة ريناد للاحتفالات بالرياض.
جاء ذلك وسط حضور عدد كبير من الأعيان والوجهاء والشعراء والإعلاميين والأهل والأقارب والأصدقاء، الذين شاركوا العريس فرحته بهذه المناسبة؛ سائلين المولى عز وجل، له التوفيق في حياته الزوجية.
وعبّر العريس "عبدالعزيز"، وأبناء غازي بن حمدان التوم -رحمه الله- عن فرحتهم الغامرة؛ مقدمين الشكر والعرفان لكل من حضر وشاركهم هذه المناسبة الغالية، ولكل من أرسل التهاني والتبريكات، سائلين الله عز وجل، أن يُديم أفراح الجميع.