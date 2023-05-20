أبناء "غازي التوم" يحتفلون بزواج "عبدالعزيز" في الرياض

وعبّر العريس "عبدالعزيز"، وأبناء غازي بن حمدان التوم -رحمه الله- عن فرحتهم الغامرة؛ مقدمين الشكر والعرفان لكل من حضر وشاركهم هذه المناسبة الغالية، ولكل من أرسل التهاني والتبريكات، سائلين الله عز وجل، أن يُديم أفراح الجميع.