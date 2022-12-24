"وعد عارف" تفوز بجائزة التميُّز البحثي من جامعة "ليدز" بالمملكة المتحدة

هنّأ النادي السعودي في "ليدز" بالمملكة المتحدة الدكتورة وعد إبراهيم عارف؛ عضو هيئة التدريس بقسم الإعلام بجامعة ليدز، على فوزها بجائزة التميُّز البحثي لخريجي الدكتوراه بالجامعة البريطانية لهذا العام.
وتسلّمت عارف؛ خطاباً من عميد الدراسات العليا يُفيد بفوزها بالجائزة بعد أن رشّحتها لجنة من الممتحنين بالجامعة.
وأشار خطاب العميد إلى أن بحث ودراسة الدكتورة وعد كان مبتكراً وأصيلاً، وأسهمت الرسالة في وضع إطار مهم لدراسة الأحداث المرتبطة بموضوعها، وتعد توصياتها معززةً لوسائل معالجة المشكلات المتعلقة بموضوع الدراسة.
الجدير بالذكر أن الدكتورة وعد؛ عملت معيدة بقسم الإعلام، ثم ابتعثتها جامعة الملك سعود إلى جامعة ليدز لدراسة الماجستير والدكتوراه، وأتمّت دراستها في فترة وجيزة؛ ما يعد إنجازاً كبيراً لها.
بدورها، شكرت الدكتورة وعد؛ القيادة والوطن، ووزير التعليم، ورئيس جامعة الملك سعود، والملحقية السعودية الثقافية بلندن، وجامعة ليدز، وعميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود، ورئيسة قسم الإعلام وأساتذتها وزملاءها وزميلاتها بالقسم، على ما وجدته من دعم وتعاون واهتمام من الجميع.