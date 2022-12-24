"وعد عارف" تفوز بجائزة التميُّز البحثي من جامعة "ليدز" بالمملكة المتحدة

بدورها، شكرت الدكتورة وعد؛ القيادة والوطن، ووزير التعليم، ورئيس جامعة الملك سعود، والملحقية السعودية الثقافية بلندن، وجامعة ليدز، وعميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الملك سعود، ورئيسة قسم الإعلام وأساتذتها وزملاءها وزميلاتها بالقسم، على ما وجدته من دعم وتعاون واهتمام من الجميع.