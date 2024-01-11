"آل معنتر" مديرًا لتعليم "محايل عسير"

صدر قرارُ مدير عام تعليم منطقة عسير، بتكليف "علي أحمد آل معنتر" مديرًا لتعليم محافظة محايل عسير.
وأعرب "آل معنتر" عن شكره وتقديره لوزير التعليم وقيادات الوزارة ومدير عام عسير؛ على ثقتهم الكريمة.
مؤًكدًا استمرار العمل مع زملائه منسوبي التعليم في المحافظة؛ لتحقيق مستهدفات الوزارة وفق خططها التطويرية، بما يسهم في تحقق رؤية المملكة 2030.
كما رفع "آل معنتر" شكرَه وتقديره لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ على دعمه ورعايته للتعليم في المحافظة، ونائبه الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، داعيًا الله عز وجل، التوفيق والسداد لبذل المزيد من الجهود في خدمة الدين والوطن.