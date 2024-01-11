"آل معنتر" مديرًا لتعليم "محايل عسير"

كما رفع "آل معنتر" شكرَه وتقديره لأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز؛ على دعمه ورعايته للتعليم في المحافظة، ونائبه الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، داعيًا الله عز وجل، التوفيق والسداد لبذل المزيد من الجهود في خدمة الدين والوطن.