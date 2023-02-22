"إسماعيل إبراهيم" مديرًا عامًّا بفندق "رويال توليب" بالعاصمة العمانية

بدأ "إبراهيم" تولّي مناصب بفنادق: هيلتون العالمية، وماريوت، وموفنبيك، وسونستا. وجرى استدعاؤه للعمل بفنادق: شيراتون، وكراون بلازا بالإمارات، ورمادا كورنيش، ورمادا داون تاون أبو ظبي التابع لمجموعة ويندهام العالمية، وأخيرًا عُين مديرًا عامًّا لفندق "رويال توليب".