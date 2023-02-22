"إسماعيل إبراهيم" مديرًا عامًّا بفندق "رويال توليب" بالعاصمة العمانية

قرّر فندق رويال توليب، اليوم الأربعاء، تعيين إسماعيل إبراهيم، مديرًا عامًّا لفرعه في قلب العاصمة العمانية "مسقط".
ويحمل "إبراهيم" شهادة جامعية بإدارة الفنادق العالمية من أعرق المؤسسات العلمية المصرية؛ جامعة الإسكندرية.
وينضمّ إلى طاقم "رويال توليب" ليقدم خبرةً عالمية تمتدّ قرابة 20 عامًا في قطاع الفنادق.
بدأ "إبراهيم" تولّي مناصب بفنادق: هيلتون العالمية، وماريوت، وموفنبيك، وسونستا. وجرى استدعاؤه للعمل بفنادق: شيراتون، وكراون بلازا بالإمارات، ورمادا كورنيش، ورمادا داون تاون أبو ظبي التابع لمجموعة ويندهام العالمية، وأخيرًا عُين مديرًا عامًّا لفندق "رويال توليب".