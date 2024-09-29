"السيف" وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة حائل.. وهذه سيرته؟

وقد بدأ حياته العملية كمهندس كهرباء في قطاع نقل الطاقة في الشركة السعودية للكهرباء، ثم التحق بجامعة حائل كمعيد عام 2009 ثم محاضراً ثم أستاذ مساعد بعد حصوله على الدكتوراة ،حتى شغل منصب عميد عمادة البحث العلمي بجامعة حائل، والتي منها شغل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.