"السيف" وكيلاً للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة حائل.. وهذه سيرته؟

صدر قرار وزير التعليم يوسف البنيان، المتضمن تعيين الدكتور هيثم محمد إبراهيم السيف، وكيلاً لجامعة حائل للدراسات العليا والبحث العلمي، وبناءً على ما رفعه رئيس جامعة حائل المُكلّف الدكتور زيد الشمري.
"والسيف" حاصل على الدكتوراة في هندسة الكهرباء والحاسب الآلي من جامعة ميزوري بأمريكا.
وقد بدأ حياته العملية كمهندس كهرباء في قطاع نقل الطاقة في الشركة السعودية للكهرباء، ثم التحق بجامعة حائل كمعيد عام 2009 ثم محاضراً ثم أستاذ مساعد بعد حصوله على الدكتوراة ،حتى شغل منصب عميد عمادة البحث العلمي بجامعة حائل، والتي منها شغل وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
وحصل "السيف" على جائزة أمير حائل "بصمة" لنسختين متتاليتين 2022 و2023 كما حصل على أفضل وكيل كلية للجودة والتطوير لعام 2019.
ونشر "السيف" أكثر من 60 بحثاً علمياً في مجلات ومؤتمرات علمية محكمة ومصنفة وفقاً لقواعد بيانات شبكة العلوم (Web of Science) و (Scopus) كما حصل على 8 عضويات لجان عليا دائمة ولجان علمية وبحثية داخل جامعة حائل، وتميز "السيف" في تخصصه في التقنية والتصميم في الأنظمة الإشعاعية والترددات والهوائيات.