"لمياء العنزي" تنال الدكتوراه في "تطبيقات الذكاء الاصطناعي"

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 51 % من الصحفيين يرون أن تبني المؤسسات الصحفية لتقنيات الذكاء الاصطناعي سوف ينعكس أكثر على تحقيق الميزة التنافسية عند إنتاج المحتوى الإعلامي؛ مما يؤثر على إحداث تغيرات في الأدوار الوظيفية لدى القائمين بالاتصال، حيث تقوم تلك التقنيات بالدور الإخباري (النشر والأخبار) مقابل تفرغ الصحفيين للأدوار الصحفية الأخرى والمتمثلة في الشرح والتفسير، والنقد والرقابة، والمشاركة المجتمعية، والتعبئة الوطنية، والتثقيف والتوعية وغيرها.