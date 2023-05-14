الموت يغيب "العصيمي" القائد التربوي وخطيب جامع القفيف إثر تعرضه لحادث مروري

انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الأول، الشيخ عبدالله بن زيد العصيمي، إمام وخطيب جامع القفيف، شمال مكة المكرمة، إثر تعرضه إلى حادث مروري، بعد أن خطب بالناس في يوم الجمعة عائداً إلى منزله وتمت الصلاة على الفقيد بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام يوم أمس السبت ثم ووري جثمانه في مقبرة الشهداء بالشرائع.