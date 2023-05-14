الموت يغيب "العصيمي" القائد التربوي وخطيب جامع القفيف إثر تعرضه لحادث مروري

انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء أمس الأول، الشيخ عبدالله بن زيد العصيمي، إمام وخطيب جامع القفيف، شمال مكة المكرمة، إثر تعرضه إلى حادث مروري، بعد أن خطب بالناس في يوم الجمعة عائداً إلى منزله وتمت الصلاة على الفقيد بعد صلاة العصر بالمسجد الحرام يوم أمس السبت ثم ووري جثمانه في مقبرة الشهداء بالشرائع.
وكان "العصميي" من رواد الأعمال الخيرية، وقد شغل منصب مدير سابق لجمعية البر بالجعرانة وعضو جمعية عمومية لجمعية البر بالشرائع، وعضو جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالشرائع.
ونعى منسوبو جمعية البر بالجعرانة بأحر التعازي إلى أسرة الدكتور زيد بن عبدالله العصيمي، مدير جمعية الدعوة بالشرائع في وفاة ابنه المدير الأسبق لجمعية البر بالجعرانة؛ عبدالله بن زيد العصيمي.
كما نعت أسرة جمعية البر الخيرية بالشرائع الفقيد بأحر التعازي وأصدق المواساة، ونعى منسوبو مدرسة صفوان بن أمية ببالغ الحزن مديرها الفاضل، سائلين الله أن يرحمه ويغفر له، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.
والمتوفى ابن الدكتور زيد بن عبدالله العصيمي، مدير جمعية الدعوة بالشرائع وشقيقه الشيخ عمر، ويُستقبل العزاء مساء اليوم وغداً على جوال والده (0547440005).
"سبق" تتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي الفقيد ومحبّيه، وتسأل الله له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان. "إنا لله وإنا إليه راجعون".