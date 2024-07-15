"الحربي" نائباً و"المغامسي" عضواً في مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة

حاز الدكتور عبدالمحسن بن معيض الحربي الثقة بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بالسعودية في الدورة الثانية للمجلس، المكوَّن من سعدون السعدون رئيساً، وعبدالمحسن الحربي نائباً، إضافة إلى عشرين عضواً من ذوي السيرة الناجحة في العمل الاجتماعي.
كما حاز الدكتور سمير المغامسي، الأمين العام لجمعية مراكز الأحياء ونائب الأمين العام لجمعية تكافل الخيرية، رئاسة مجلس الجمعيات الأهلية بالمدينة المنورة، إضافة إلى اختياره عضواً في مجلس الجمعيات الأهلية بالسعودية.
ويعد الحربي والمغامسي من الكوادر الوطنية ذوي الباع الطويل في خدمة العمل الأهلي والاجتماعي في طيبة الطيبة؛ ما أكسبهما هذه الثقة التي نالاها باستحقاق وجدارة.