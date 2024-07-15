"الحربي" نائباً و"المغامسي" عضواً في مجلس الجمعيات الأهلية بالمملكة

حاز الدكتور عبدالمحسن بن معيض الحربي الثقة بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بالسعودية في الدورة الثانية للمجلس، المكوَّن من سعدون السعدون رئيساً، وعبدالمحسن الحربي نائباً، إضافة إلى عشرين عضواً من ذوي السيرة الناجحة في العمل الاجتماعي.