أمين العاصمة المقدسة يعين "كعكي" عضواً منتدباً لشركة البلد الأمين للتطوير العمراني

أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف رئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني صالح بن علي التركي قراراً بتعيين هشام بن محمد كعكي العضو المنتدب لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني.
وفي التفاصيل، يذكر أن شركة البلد الأمين تأسست 1430هـ برأس مال 1.2 مليار ريال مساهمة عينية 60 مليون م2 أراضي ضاحية بوابة مكة الملكية 100%.
ومن أهداف الشركة الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة وتطوير الأراضي وتنظيمها وبيعها وتأجيرها واستثمارها وتشجيع القطاع الخاص وتسهيل مهمته لإنشاء مشاريع التنمية والتطوير العمراني والاستثمار المتعدد بمشاركة القطاع الخاص في المجالات والأنشطة ذات العلاقة.