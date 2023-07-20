تجديد تكليف "الزايدي" و"الحمادي" و"الشعلان" مساعدين لمدير تعليم شقراء

صدر قرار مدير عام تعليم منطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي بتمديد تكليف الدكتور عادل الزايدي، مساعدًا لمدير تعليم شقراء للشؤون المدرسية، والدكتور عبيد الحمادي مساعدًا لمدير تعليم شقراء للشؤون التعليمية للبنين، كما صدر قراره بتمديد تكليف الدكتورة سهام الشعلان مساعدًا لمدير تعليم شقراء للشؤون التعليمية للبنات.
وتفصيلاً، قدم كلٌ من "الزايدي" و "الحمادي" و"الشعلان" شكرهم وتقديرهم لمدير عام تعليم الرياض الدكتور حسن خرمي على هذه الثقة، كما قدموا الشكر لمدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن على ما قدمه من دعم لهم ليواصلوا العطاء في خدمة الدين والوطن وولاة الأمر، سائلين الله التوفيق والإعانة والسداد.