تجديد تكليف "الزايدي" و"الحمادي" و"الشعلان" مساعدين لمدير تعليم شقراء

وتفصيلاً، قدم كلٌ من "الزايدي" و "الحمادي" و"الشعلان" شكرهم وتقديرهم لمدير عام تعليم الرياض الدكتور حسن خرمي على هذه الثقة، كما قدموا الشكر لمدير تعليم شقراء الدكتور إبراهيم الحسن على ما قدمه من دعم لهم ليواصلوا العطاء في خدمة الدين والوطن وولاة الأمر، سائلين الله التوفيق والإعانة والسداد.