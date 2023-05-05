المصوِّر "الزهراني" في ذمة الله

تُوفِّي يوم أمس المصوِّر هاني الزهراني بعد سقوطه من إحدى القمم أثناء قيامه بالتصوير.
وكان آخر ما التقطته عدسات المصور الزهراني حبات البَرَد التي اكتست بها قمم جبال السودة، ونشرها عبر حسابه بتويتر.
وامتاز الزهراني -رحمه الله- بصُوره المتميزة للطبيعة في أنحاء السعودية حتى أصبحت صُوره متداوَلَة بمواقع شهيرة.. وكان مُحبًّا لتسلُّق الأماكن المرتفعة؛ للحصول على صور جميلة ومميزة.
"سبق" تتقدَّم بالمواساة والعزاء لأسرة الزهراني سائلةً الله أن يغفر له ويرحمه، ويجبر مصاب ذويه.
{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن}.