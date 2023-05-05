المصوِّر "الزهراني" في ذمة الله

وامتاز الزهراني -رحمه الله- بصُوره المتميزة للطبيعة في أنحاء السعودية حتى أصبحت صُوره متداوَلَة بمواقع شهيرة.. وكان مُحبًّا لتسلُّق الأماكن المرتفعة؛ للحصول على صور جميلة ومميزة.