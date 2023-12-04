"محافظ شقراء" يعزي "المقحم" في وفاة حفيده

وعبّر الشيخ عبدالعزيز المقحم، عن خالص الشكر والتقدير لكل مَن شاركهم مشاعر الحزن والألم، ولكل مَن واساهم في فقيدهم الغالي، مؤكداً الأثر الكبير لتعزيتهم في نفوس الجميع، حيث خففت كثيراً من الألم وزرعت في نفوسهم الأمل، وأشعرتهم بوقوف الجميع معهم في مصابهم.