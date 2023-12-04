"محافظ شقراء" يعزي "المقحم" في وفاة حفيده

قام محافظ شقراء بزيارة لأسرة المقحم في مركز المشاش، وقدّم واجب العزاء للشيخ عبدالعزيز بن عبدالرحمن المقحم، في وفاة حفيده الطفل محمد، إثر تعرضه لحادث مروري، كما قدّم واجب العزاء لوالد المتوفى الشيخ عبدالله المقحم.
وعبّرت أسرة المقحم، عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لهذه التعزية الكريمة من المحافظ، سائلين الله -العلي القدير- أن يكتب له الأجر والمثوبة ولا يريه مكروهاً.
وعبّر الشيخ عبدالعزيز المقحم، عن خالص الشكر والتقدير لكل مَن شاركهم مشاعر الحزن والألم، ولكل مَن واساهم في فقيدهم الغالي، مؤكداً الأثر الكبير لتعزيتهم في نفوس الجميع، حيث خففت كثيراً من الألم وزرعت في نفوسهم الأمل، وأشعرتهم بوقوف الجميع معهم في مصابهم.