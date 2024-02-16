"العسيري" يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض

حصل مهدي بن مانع عسيري مدير قسم الوعي الفكري بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وكان عنوان الرسالة "برنامج تدريبي مقترح قائم على نماذج ما بعد البنائية وفاعليته في تنمية مهارات تدريس المشروع وتقويمه لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة الابتدائية في منطقة عسير".