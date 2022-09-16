مدير تعليم المجمعة يرعى حفل تكريم القيادات المتقاعدين وينوِّه بجهودهم

وفي بداية الاحتفال ألقى مدير التعليم بمحافظة المجمعة كلمة، قال فيها: "هذا الاحتفاء يعدُّ بادرة شكر وتقدير للمتقاعدين نظير خدمتهم العملية التعليمية، قدمها لهم زملاؤهم لمنح كل موظف مجتهد ذكرى جميلة، ولمسة وفاء لما قدَّمه من عمل وبذل طيلة سنوات عمله الوظيفية".