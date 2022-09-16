مدير تعليم المجمعة يرعى حفل تكريم القيادات المتقاعدين وينوِّه بجهودهم

رعى يوسف بن عبداللطيف الملحم، مدير التعليم بمحافظة المجمعة، بحضور المساعد للشؤون المدرسية فهد بن حسن العولة، حفل تكريم قيادات تعليم المجمعة المتقاعدين لعام 1443هـ، الذي أقامه منسوبو إدارة التعليم بمحافظة المجمعة احتفاء بزملائهم المتقاعدين.
وفي بداية الاحتفال ألقى مدير التعليم بمحافظة المجمعة كلمة، قال فيها: "هذا الاحتفاء يعدُّ بادرة شكر وتقدير للمتقاعدين نظير خدمتهم العملية التعليمية، قدمها لهم زملاؤهم لمنح كل موظف مجتهد ذكرى جميلة، ولمسة وفاء لما قدَّمه من عمل وبذل طيلة سنوات عمله الوظيفية".
وأضاف: "مهما قدمنا للزملاء المتقاعدين من شكر فلن نفي بحقهم نظير ما قدَّموا من أعمال ومنجزات في مسيرتهم العملية".
وتابع: "كان حقًّا علينا تكريمهم على أداء مهامهم وواجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وتفانيهم في خدمة الوطن والمواطن.. فلمسة الوفاء واجبة لهؤلاء الرجال الذين قضوا سنوات من حياتهم لخدمة الوطن وأداء الأمانة بكل جد وإخلاص".
وأردف مدير التعليم بمحافظة المجمعة قائلاً: "أتمنى للمتقاعدين التوفيق في محطات حياتهم، وأدعو الله أن يديم على الجميع نعمة الأمن والأمان في ظل القيادة الحكيمة في هذه البلاد الطاهرة".
بعد ذلك سلَّم مدير تعليم المجمعة دروعًا وهدايا تذكارية للمحتفى بهم، وسط حضور عدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام بإدارة تعليم المجمعة.