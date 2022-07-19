"الشمراني" يشكر مدير النشاط الطلابي بتعليم محايل على جهوده خلال العام الدراسي

وقال "الشمراني" في خطاب وجّهه: يسرّني أن أتقدّم بالشكر والتقدير على جهودكم المخلصة من خلال عملكم المتواصل والمتميّز، وأودّ نقل شكري وتقديري لكافة الزملاء بالقسم، سائلًا الله أن يكتب ذلك في موازين أعمال الجميع".