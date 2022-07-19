"الشمراني" يشكر مدير النشاط الطلابي بتعليم محايل على جهوده خلال العام الدراسي

قدّم مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية بمحافظة محايل عسير، حامد بن عبدالرحمن الشمراني، شكره وتقديره لمدير النشاط الطلابي بالإدارة علي بن محمد الراجحي، عقب اطلاعه على التقرير الختامي لبرامج قسم النشاط الطلابي للعام الدراسي 1443هـ.
وقال "الشمراني" في خطاب وجّهه: يسرّني أن أتقدّم بالشكر والتقدير على جهودكم المخلصة من خلال عملكم المتواصل والمتميّز، وأودّ نقل شكري وتقديري لكافة الزملاء بالقسم، سائلًا الله أن يكتب ذلك في موازين أعمال الجميع".
بدوره عبّر الراجحي عن تقديره البالغ لمساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، مؤكدًا أنه يعمل في القسم بروح الفريق الواحد، سائلًا الله السداد والتوفيق.