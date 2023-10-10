"الغامدي" مُشرفًا عامًّا للعلاقات العامة بفرع وزارة العدل بالباحة

أصدر مديرُ عام فرع وزارة العدل بمنطقة الباحة، عادل بن سعد الغامدي، اليوم الثلاثاء؛ قرارًا بتكليف فهد بن عبدالهادي عيسى، مشرفًا عامًّا للعلاقات العامة بوزارة العدل بالمنطقة والجهات العدلية التابعة لها من محاكم وكتابات عدل.
ويأتي تعيين "الغامدي" في منصبه الجديد لتفعيل استراتيجية العدل في التواصل الفعال بين الدوائر الحكومية، وفق رؤية 2030، بما ينسجم مع أهداف الهيكلة الإدارية للوزارة.
وأعرب المشرف العام للعلاقات العامة والإعلام فهد بن عبدالهادي الغامدي، عن شكره على ثقته ودعمه الكبير، موضحًا أن خدمة العدل شرف له، والعمل لأجل إبراز دور العدل، بما يحقّق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله، هو هدف وغاية سامية تحتاج إلى بذل أقصى الجهد، وتفاني الجميع.