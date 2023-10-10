"الغامدي" مُشرفًا عامًّا للعلاقات العامة بفرع وزارة العدل بالباحة

وأعرب المشرف العام للعلاقات العامة والإعلام فهد بن عبدالهادي الغامدي، عن شكره على ثقته ودعمه الكبير، موضحًا أن خدمة العدل شرف له، والعمل لأجل إبراز دور العدل، بما يحقّق تطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله، هو هدف وغاية سامية تحتاج إلى بذل أقصى الجهد، وتفاني الجميع.