بعد شغله مواقع قيادية عديدة.. "آل مخاتم" مديرًا لـ"تعليم أحد رفيدة"

يذكر أن علي آل مخاتم شغل العديد من المواقع القيادية، وكان أبرزها مشرفًا عامًا على مكاتب التعليم في وزارة التعليم ومدير الإشراف التربوي في تعليم رجال ألمع، وشارك في العديد من اللجان على مستوى الوزارة والإدارات.