بعد شغله مواقع قيادية عديدة.. "آل مخاتم" مديرًا لـ"تعليم أحد رفيدة"

أصدر مدير عام تعليم عسير الدكتور أحمد خضران العمري قرارًا بتكليف علي أحمد آل مخاتم مديرًا لمكتب تعليم أحد رفيدة.
وأعرب "آل مخاتم" عن شكره وتقديره للمدير العام ولجنة قيادات تعليم عسير على الثقة بهذا التكليف .
يذكر أن علي آل مخاتم شغل العديد من المواقع القيادية، وكان أبرزها مشرفًا عامًا على مكاتب التعليم في وزارة التعليم ومدير الإشراف التربوي في تعليم رجال ألمع، وشارك في العديد من اللجان على مستوى الوزارة والإدارات.
وقاد "آل مخاتم" العديد من الملفات التربوية، من أبرزها ملف الانضباط المدرسي والتحصيل الدراسي كأمينٍ للجنة الانضباط، وكان عضوًا في لجنة التحصيل في وزارة التعليم.