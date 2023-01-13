تمديد تكليف "ثامر يتيم" مديرًا لفرع الهلال الأحمر بالباحة

يُذكر أن الدكتور ثامر إسماعيل يتيم حاصل على بكالوريوس علوم طبية من جامعة أم القرى، وبكالوريوس طب وجراحة من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وتخصص طب الطوارئ من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وتدرج في عمله بالهيئة بداية من العمل الميداني مكتسبًا الكثير من الخبرات بمجال العمل الإسعافي الفني والإداري حتى منصبة الحالي مديرًا عامًّا لفرع الهيئة بمنطقة الباحة.