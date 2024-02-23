"صالح الغفيلي" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخُ صالح بن إبراهيم الغفيلي، والد الزميل الأستاذ إبراهيم الغفيلي مدير عام العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعد معاناة طويلة مع المرض.