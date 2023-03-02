"المبلّع" نائباً لقطاع الشؤون المؤسسية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية

أصدر الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، قرارًا بتعيين فواز بن عيسى المبلّع، نائباً للرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية بالهيئة.
ويعد "فواز المبلّع" أحد القيادات الوطنية البارزة في الشؤون القانونية والتنظيمية حيث شغل مناصب عدة أبرزها العمل كنائب لمندوب المملكة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف ومستشار قانوني في الوفد، ورئيس لجنة تراخيص الاستيراد في منظمة التجارة العالمية، ومدير للاتفاقيات بالهيئة العامة للتجارة الخارجية.
وقد حصل "المبلع" على درجة البكالوريوس من كلية الشريعة وأصول الدين من جامعة القصيم، ودرجة الماجستير في القانون التجاري من جامعة لاتروب في أستراليا.