"المبلّع" نائباً لقطاع الشؤون المؤسسية بالهيئة السعودية للملكية الفكرية

ويعد "فواز المبلّع" أحد القيادات الوطنية البارزة في الشؤون القانونية والتنظيمية حيث شغل مناصب عدة أبرزها العمل كنائب لمندوب المملكة لدى منظمة التجارة العالمية بجنيف ومستشار قانوني في الوفد، ورئيس لجنة تراخيص الاستيراد في منظمة التجارة العالمية، ومدير للاتفاقيات بالهيئة العامة للتجارة الخارجية.